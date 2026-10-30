В Челябинске трамваи с ноября начнут ходить чаще
С начала ноября популярные трамваи будут ходить чаще в часы пик в Челябинске. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».
До девяти минут будут сокращены интервалы движения трамваев на основных магистральных маршрутах по будням в часы пик. Оптимизировало расписание ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» совместно с ООО «ЧелябГЭТ». Это удалось сделать благодаря принятому комплексу мер по набору водителей, обновлению подвижного состава и своевременному завершению ремонта путей, отмечается в telegram-канале.