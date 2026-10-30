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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ярославль

«ЯПарковка» приостановит оплату через короткий номер на два дня

Пользователи приложения «ЯПарковка» получили уведомление о временной приостановке приема платежей за парковку через короткий номер 7878. Ограничение будет действовать 1 и 2 ноября в связи с техническими работами на стороне ПАО «МТС». Об этом говорится в сообщении, разосланном пользователям сервиса.

Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В этот период оплатить парковку можно будет через мобильное приложение «ЯПарковка», веб-портал yaparking. ru, а также платежные терминалы Сбербанка.
Единое платное парковочное пространство действует с 25 декабря 2025 года в пяти городах региона: Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском.
Виктория Самко