«Продавал то, что носят здесь и сейчас»

В 13 лет Амансио Ортега из Ла-Коруньи пришлось бросить школу. Семья с четырьмя детьми жила бедно, родителям требовалась помощь. Мальчишку взяли курьером в магазин мужских сорочек. Потом была галантерея, затем ателье. Ортега терпеливо разбирался, как устроен текстильный бизнес и как на нем заработать. В 27 лет он открыл швейную мастерскую, вместе с семьей шил на дому халаты и простыни. Через десять лет под его началом работали уже 500 портных. А еще через три года, в 1975-м, Ортега открыл в родной Ла-Корунье магазин одежды Zara.