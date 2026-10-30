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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

«Продавал то, что носят здесь и сейчас»

Павел Шинский — о создателе Zara

Xurxo Lobato / Cover / Getty Images

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В 13 лет Амансио Ортега из Ла-Коруньи пришлось бросить школу. Семья с четырьмя детьми жила бедно, родителям требовалась помощь. Мальчишку взяли курьером в магазин мужских сорочек. Потом была галантерея, затем ателье. Ортега терпеливо разбирался, как устроен текстильный бизнес и как на нем заработать. В 27 лет он открыл швейную мастерскую, вместе с семьей шил на дому халаты и простыни. Через десять лет под его началом работали уже 500 портных. А еще через три года, в 1975-м, Ортега открыл в родной Ла-Корунье магазин одежды Zara.
Фасоны он подсматривал на улице и продавал ровно то, что носят здесь и сейчас. Каждую новую коллекцию он готовил всего две недели и без колебаний заменял её новой. Быстрая эпоха получила свою быструю моду и тут же приняла её. Первый миллиард Zara принесла владельцу за несколько лет.
Жаль, что в 13 Ортегу не взяли в продуктовые. Проблема голода на планете, возможно, была бы уже решена.
«Коммерсантъ FM». Культово с Павлом Шинским

Авторы

  • Павел Шинский
    Павел Шинский
    обозреватель