Мошенники выманили у студентки из Ярославля 12 млн рублей

По данным полиции, сначала девушке позвонила неизвестная и предложила связаться со «службой поддержки» по указанным номерам. Во время разговора лжесотрудник попросил ее включить демонстрацию экрана в видеоконференции. Затем к общению подключился человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил девушке о якобы возбужденном против нее уголовном деле о государственной измене и потребовал рассказать о семейных накоплениях.