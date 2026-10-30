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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Ярославль

Мошенники выманили у студентки из Ярославля 12 млн рублей

Студентка из Ярославля передала мошенникам 12 млн руб. после звонка о якобы взломанном личном кабинете на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным полиции, сначала девушке позвонила неизвестная и предложила связаться со «службой поддержки» по указанным номерам. Во время разговора лжесотрудник попросил ее включить демонстрацию экрана в видеоконференции. Затем к общению подключился человек, представившийся сотрудником ФСБ. Он сообщил девушке о якобы возбужденном против нее уголовном деле о государственной измене и потребовал рассказать о семейных накоплениях.
Следуя инструкциям звонившего, девушка нашла в квартире сейф и подобрала код к нему. После этого она дважды ездила на такси в Сергиев Посад и передавала деньги неизвестным по указанным адресам. После получения 12 млн руб. мошенники перестали выходить на связь.
Следственное подразделение ОМВД России по Кировскому городскому району возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Виктория Самко