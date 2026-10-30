Товарооборот между Кубанью и Таиландом приблизился к $18 млн

Власти края рассчитывают не только вывести местную продукцию на тайский рынок, но и обеспечить ее устойчивое присутствие. Для этого региону необходимо наладить контакты с местными дистрибьюторами, ресторанами и гостиничными сетями, а также определить наиболее востребованные товарные категории.