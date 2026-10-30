Товарооборот между Кубанью и Таиландом приблизился к $18 млн
Краснодарский край намерен расширить поставки продовольствия в Таиланд, в том числе вина, молочной продукции и сыров. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогам встречи с торговым представителем России в Таиланде Юрием Лыжиным, состоявшейся в рамках Российско-Таиландского форума в Бангкоке.
По словам главы региона, Таиланд становится новым международным партнером Кубани, а сотрудничество с ним находится на начальном этапе развития. По итогам прошлого года товарооборот между сторонами увеличился на 42% и приблизился к $18 млн.
Власти края рассчитывают не только вывести местную продукцию на тайский рынок, но и обеспечить ее устойчивое присутствие. Для этого региону необходимо наладить контакты с местными дистрибьюторами, ресторанами и гостиничными сетями, а также определить наиболее востребованные товарные категории.
«За счет соотношения цены и качества наши производители могут успешно конкурировать»,— отметил господин Кондратьев. В числе стратегических задач он назвал размещение кубанских товаров на полках тайских магазинов, в том числе крупных торговых сетей.