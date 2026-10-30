В Таганроге из аварийного жилья за год переехали 114 семей
За год в Таганроге из аварийного жилья переехали 114 семей. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова. До конца года планируется переселить еще 10 семей.
В начале года полностью завершили расселение дома 9-3 по улице Большой Бульварной — одно из давних проблемных зданий на карте города. Сегодня в Таганроге признаны аварийными 14 многоквартирных домов, причем девять из них — под угрозой обрушения.
Адреса расселенных в этом году домов показывают географию работы: пер. 17-й Новый, 3; ул. Комарова, 8; ул. Большая Бульварная, 9-2; ст. Марцево, 2-1. Часть семей получила ключи от новых квартир, часть выбрала денежную выплату и подобрала жильё самостоятельно.