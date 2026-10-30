На Дону на борьбу с диабетом потратили только 17% предусмотренных средств
В Ростовской области по итогам девяти месяцев 2026 года освоили 52,5 млн руб., или 17,1% средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью на региональный проект по борьбе с сахарным диабетом. Годовой объем финансирования по этому документу составляет 306,9 млн руб., следует из отчета о реализации государственной программы «Развитие здравоохранения», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На мероприятия проекта в 2026 году первоначально предусмотрели 160,2 млн руб. В течение года объем финансирования по сводной бюджетной росписи увеличили почти вдвое.
В рамках проекта в Каменске-Шахтинском поставили шесть единиц медицинского оборудования для переоснащения городской центральной больницы. Кроме того, групповое терапевтическое обучение по программе для пациентов с сахарным диабетом прошли 41,2 тыс. человек.
Несмотря на низкое освоение средств, региональные власти ожидают выполнения всех шести запланированных мероприятий и трех показателей проекта до конца года.