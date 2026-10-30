«Ярдормост» завершил ликвидацию районных филиалов
АО «Ярдормост», принадлежащее правительству Ярославской области, ликвидировало 11 филиалов. Сведения о ликвидации внесены в ЕГРЮЛ 29 октября, следует из данных сервиса «Руспрофайл».
Прекратили деятельность Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, Любимский, Мышкинский, Некоузский, Первомайский, Переславский, Пошехонский, Тутаевский и Большесельский филиалы предприятия.
О преобразовании структуры «Ярдормоста» власти объявили в апреле 2024 года. Вместо филиалов планировалось создать четыре дорожных управления и 21 производственный участок. Изменения объясняли необходимостью повысить производительность труда, равномернее распределить нагрузку по содержанию дорог и сократить расходы на малозагруженные асфальтобетонные установки. Тогда руководство обещало сохранить рабочие места.
В апреле 2026 года гендиректор предприятия Глеб Масленцев сообщил о планируемых сокращениях: сначала свободных должностей, затем — невостребованных в связи с переориентацией предприятия. По его словам, «Ярдормост» стал больше заниматься благоустройством и меньше — строительством дорог. Отказ от устаревших асфальтобетонных заводов и ненужной техники также должен был повлечь пересмотр штата.
Предприятие реализует план финансового оздоровления до 2028 года, предусматривающий продажу невостребованного имущества. Как сообщал «Ъ-Ярославль», на продажу выставлялись земельные участки в Борисове Гаврилов-Ямского округа и Новом Некоузе, участок с нежилым зданием в Черкасове Брейтовского округа, участок с производственным гаражом и сварочным цехом в Большом Селе, четыре асфальтоукладчика, а также производственная база в Переславле-Залесском со зданиями, асфальтосмесителем, битумохранилищем и земельным участком. Из областного бюджета на стабилизацию работы «Ярдормоста» выделили 1 млрд руб.