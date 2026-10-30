«Ярдормост» завершил ликвидацию районных филиалов

Предприятие реализует план финансового оздоровления до 2028 года, предусматривающий продажу невостребованного имущества. Как сообщал «Ъ-Ярославль», на продажу выставлялись земельные участки в Борисове Гаврилов-Ямского округа и Новом Некоузе, участок с нежилым зданием в Черкасове Брейтовского округа, участок с производственным гаражом и сварочным цехом в Большом Селе, четыре асфальтоукладчика, а также производственная база в Переславле-Залесском со зданиями, асфальтосмесителем, битумохранилищем и земельным участком. Из областного бюджета на стабилизацию работы «Ярдормоста» выделили 1 млрд руб.