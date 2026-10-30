Производство мяса и скота на убой в Ярославской области почти не изменилось
В январе—сентябре 2026 года в Ярославской области произвели 69,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе. Это на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Ярославльстат.
В структуре производства преобладает птица — на нее пришлось 86,2% объема. Доля крупного рогатого скота составила 13,7%, овец и коз — 0,1%.
Основной объем продукции обеспечили сельскохозяйственные организации — 63,2 тыс. тонн, или около 91% общего производства.