Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов на Юге
Южная транспортная прокуратура организовала контроль за соблюдением прав пассажиров на фоне задержек авиарейсов в аэропортах южного транспортного региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Часть воздушных судов перенаправили на запасные аэродромы из-за введенных ограничений в работе московского авиаузла. Как ранее писал «Ъ-Кубань», что утром 30 октября в аэропортах Сочи и Краснодара произошли задержки и отмены рейсов. По данным онлайн-табло, на вылет были перенесены 16 рейсов, еще 17 задерживались на прилет. Кроме того, отменены четыре рейса — три из Москвы и один из Ярославля.
Транспортные прокуроры контролируют предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах также организованы мобильные приемные для обращений граждан. Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.