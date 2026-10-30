Прокуратура проверяет соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов на Юге

Транспортные прокуроры контролируют предоставление пассажирам услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропортах также организованы мобильные приемные для обращений граждан. Отмечается, что в случае нарушения прав пассажиры могут обратиться к дежурному прокурору.