Челябинскому космонавту присвоили звание Героя России

Олег Платонов получил звание за мужество и героизм, проявленные при длительном полете в составе экипажа МКС. Кроме того, уроженец Челябинска стал «летчиком-космонавтом РФ». С 2021 года Олег Платонов является космонавтом-испытателем отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина».