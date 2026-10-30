Челябинскому космонавту присвоили звание Героя России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении уроженцу Челябинска, космонавту Олегу Платонову звания «Герой России». Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Олег Платонов получил звание за мужество и героизм, проявленные при длительном полете в составе экипажа МКС. Кроме того, уроженец Челябинска стал «летчиком-космонавтом РФ». С 2021 года Олег Платонов является космонавтом-испытателем отряда космонавтов ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина».
Тем же приказом орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени награжден председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. Орден Почета получил коллектив АО «Курганский завод дорожных машин». Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени награжден руководитель Курганского регионального отделения всероссийской организации «Боевое братство» Александр Бурцев.