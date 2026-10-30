На содержание дорог Кургана готовы потратить 670 млн рублей
Контракт рассчитан почти на год
Управление дорожного хозяйства и благоустройства администрации Кургана объявило аукцион на содержание дорог города на год. Начальная цена контракта составляет 670,7 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обслуживать улицы Кургана зимой и летом, включая мелкий ремонт, остановки и пешеходные зоны. Кроме того, в зону ответственности входит содержание коллекторов ливневой канализации. Контракт рассчитан до середины сентября 2027 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 ноября. Итоги подведут 18 ноября.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ранее был объявлен аукцион на содержание региональных дорог Курганской области на 2026–2027 годы за 1,2 млрд руб.