На содержание дорог Кургана готовы потратить 670 млн рублей

Подрядчику предстоит обслуживать улицы Кургана зимой и летом, включая мелкий ремонт, остановки и пешеходные зоны. Кроме того, в зону ответственности входит содержание коллекторов ливневой канализации. Контракт рассчитан до середины сентября 2027 года. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 ноября. Итоги подведут 18 ноября.