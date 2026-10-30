Уфимцу, сбившему на автомобиле прохожего из-за замечания, вынесли приговор
Калининский районный суд Уфы приговорил 39-летнего местного жителя к 2,5 года колонии-поселения, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном из хулиганских побуждений (пп. «д», «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ).
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте этого года подсудимый во дворе дома на Касимовской улице вместе со знакомыми распивал алкоголь и слушал музыку в автомобиле Skoda Octavia. Местный житель сделал им замечание. В ответ нетрезвый уфимец завел автомобиль, сбил оппонента, а затем, выйдя из салона, избил его.