Уфимцу, сбившему на автомобиле прохожего из-за замечания, вынесли приговор

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте этого года подсудимый во дворе дома на Касимовской улице вместе со знакомыми распивал алкоголь и слушал музыку в автомобиле Skoda Octavia. Местный житель сделал им замечание. В ответ нетрезвый уфимец завел автомобиль, сбил оппонента, а затем, выйдя из салона, избил его.