В Ярославской области отменили беспилотную опасность
В Ярославской области объявлен отбой беспилотной опасности. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем канале в «Максе» в 10:03 30 октября.
Ранее глава региона сообщил о нейтрализации 11 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. В 7:55 региональное управление МЧС объявило о снятии непосредственной угрозы, при этом беспилотная опасность сохранялась.
Утром в целях безопасности перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Из-за ограничений временно изменили движение автобусов. Позднее движение восстановили, общественный транспорт вернулся на привычные маршруты.
С 0:35 Росавиация также вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.