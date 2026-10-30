Жителя Перми обвинили в администрировании сим-боксов для мошенников
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Сотрудниками УФСБ России по Вологодской области пресечена деятельность жителя Перми, причастного к мошенничеству с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба краевого УФСБ.
Как установили сотрудники спецслужбы, пермяк в интересах группы мошенников администрировал GSM-шлюзы (устройство, использующее большое количество сим-карт для звонков) и использовал абонентские номера с нарушением требований законодательства РФ.
Следственным отделом УМВД России по городу Череповцу возбуждено уголовное дело, фигуранту предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.