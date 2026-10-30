Оборот общепита в Ярославской области снизился на 3,4% за 9 месяцев
Оборот общественного питания в Ярославской области в январе—сентябре 2026 года составил 21,87 млрд руб. Это на 3,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Такие данные опубликовал Ярославльстат.
Наиболее заметное снижение наблюдалось в первые четыре месяца года. В январе оборот сократился на 11,6% относительно января 2025 года, в феврале — на 12,6%, в марте — на 10,2%, в апреле — на 13%.
В мае и июне отрасль показала рост к соответствующим месяцам прошлого года — на 1,6 и 7,1% соответственно. В июле и августе оборот вновь снизился — на 0,2% и на 2,7% соответственно. В сентябре показатель вырос на 7,7%.
В 2025 году оборот общепита в регионе снизился на 2,3% в сопоставимых ценах. В денежном выражении он составил 22,72 млрд руб.