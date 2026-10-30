В Уфе выявили нарушения при исполнении контракта на ремонт дороги
Прокурор Калининского района Уфы потребовал от ООО «Дортрансстрой» нанести горизонтальную дорожную разметку на отремонтированный им участок дороги.
По материалам дела, администрация Уфы заключила с компанией контракт стоимостью более 37,5 млн руб. на ремонт участка Производственной улицы.
Проверка надзорного ведомства установила, что на отремонтированном участке нет горизонтальной дорожной разметки. Нанесенная ранее при исполнении контракта разметка была стерта в процессе эксплуатации.
По результатам проверки дорожная разметка на этом участке восстановлена, сообщает пресс-служба прокуратуры.