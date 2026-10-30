Самарцу ужесточили наказание за удар в плечо полицейскому и сорванный погон
Суд апелляционной инстанции усилил наказание самарцу, в июне этого года ударившему полицейского в ответ на требование предъявить документы. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в одном из дворов на проспекте Карла Маркса. Мужчина оскорбил правоохранителя и нанес удар в плечо, сорвав погон.
Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).
Суд первой инстанции назначил виновному штраф в размере 40 тыс. руб. С учетом позиции государственного обвинителя суд апелляционной инстанции изменил приговор по доводам прокуратуры, приговорив мужчину к исправительным работам на срок 1 год с удержанием 15 % из заработной платы в доход государства со штрафом в размере 20 тыс. руб.