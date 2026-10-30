Самарцу ужесточили наказание за удар в плечо полицейскому и сорванный погон

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ч. 1 ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей).