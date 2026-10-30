В Ярославской области сбили 11 беспилотников
В Ярославской области 30 октября нейтрализовали 11 беспилотников. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе» в 8:20.
«Непосредственная угроза снята, беспилотная опасность сохраняется», — отметил глава региона.
В Ярославле сняли перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Движение на выезде в сторону Москвы восстановлено, общественный транспорт возвращается на привычные маршруты.
Губернатор призвал жителей при обнаружении фрагментов беспилотников не приближаться к ним и не пользоваться рядом телефонами. О местонахождении обломков следует сообщить по номеру 112, отойдя на безопасное расстояние.
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что утром 30 октября из-за угрозы атаки перекрыли выезд из города в сторону Москвы. Городские автобусы направили в объезд, часть рейсов укоротили. Межмуниципальные автобусы, следующие по закрытому участку трассы М8, временно прекратили выполнение рейсов. С 0:35 Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля.