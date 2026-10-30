Адвокат экс-министра финансов Дона Лилии Федотовой заявил о нарушении состязательности
В Кировском районном суде Ростова-на-Дону 28 октября продолжилось рассмотрение уголовного дела бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой. Суд перешел к допросу свидетелей стороны защиты, сообщают представители ряда СМИ, присутствовавшие в зале заседания.
Адвокат подсудимой Вадим Демченко заявил, что не допрошена специалист — заместитель директора Департамента межбюджетных отношений минфина России Дарья Хворостухина, привлеченная к делу в качестве свидетеля обвинения. Допрос назначался в начале октября, однако заседание было отложено из-за эвакуации в суде Москвы. Вопросы к специалисту успел задать только прокурор. 23 октября подсудимая была доставлена в зал суда в отсутствие адвокатов, для допроса госпожи Хворостухиной была организована видеоконференц-связь. Председательствующий указал, что защита предпочла этому процессу другое судебное заседание. Адвокат возразил, что с начала рассмотрения дела в марте 2026 года сторона защиты ни разу не срывала процесс.
На заседании 28 октября прокурор заявила, что обвинение уже представило свои доказательства, а к допросу специалиста можно вернуться позднее. Судья согласился с этой позицией. Защита потребовала внести возражения в протокол и заявила о намерении обжаловать действия председательствующего как нарушение принципа состязательности сторон.
Кроме того, защита заявила возражения против гражданского иска прокуратуры о взыскании с Федотовой средств в счет предполагаемого ущерба. Изначально ущерб оценивался в 1,9 млрд руб., затем сумма была снижена до 1,6 млрд руб. Адвокат указал, что в сумму необоснованно включены проценты по кредитам, которые Ростовская область в любом случае должна была выплачивать: согласно экспертному заключению, проценты подлежали уплате независимо от того, был ли кредит бюджетным или коммерческим. Суд удовлетворил ходатайство защиты.
Защитник также попросил вызвать в суд новых свидетелей и специалистов, в том числе представителей финансовых органов более чем 20 регионов, которые, как и Ростовская область, не воспользовались возможностью получить бюджетные кредиты в декабре 2020 года. Часть заявленных лиц ранее давала показания на следствии, но в суде не выступала. Суд удовлетворил ходатайство и обязался содействовать вызову свидетелей.