Адвокат экс-министра финансов Дона Лилии Федотовой заявил о нарушении состязательности

Адвокат подсудимой Вадим Демченко заявил, что не допрошена специалист — заместитель директора Департамента межбюджетных отношений минфина России Дарья Хворостухина, привлеченная к делу в качестве свидетеля обвинения. Допрос назначался в начале октября, однако заседание было отложено из-за эвакуации в суде Москвы. Вопросы к специалисту успел задать только прокурор. 23 октября подсудимая была доставлена в зал суда в отсутствие адвокатов, для допроса госпожи Хворостухиной была организована видеоконференц-связь. Председательствующий указал, что защита предпочла этому процессу другое судебное заседание. Адвокат возразил, что с начала рассмотрения дела в марте 2026 года сторона защиты ни разу не срывала процесс.