Продажи товаров для Хеллоуина выросли на 6–14% за год
В период с 1 по 25 октября 2026 года продажи маскарадных костюмов для Хеллоуина выросли на 10% в годовом выражении, подсчитали в «Платформе ОФД» (оператор фискальных данных). Количество трансакций по покупке свежих тыкв за аналогичный период увеличилось на 14% год к году, атрибутов в виде тыкв — на 9%. Продажи других товаров Хеллоуина, содержащих указание на праздник, прибавили 6% год к году.
Сейчас речь идет о восстановлении продаж после снижения интереса к Хеллоуину в предыдущие несколько лет, считает директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков. Но совокупные продажи товаров к празднику, по его словам, сейчас все еще существенно ниже, чем были, например, в 2021 году. Согласно «RWB Исследованиям», отмечать Хеллоуин в этом году планируют 6% россиян, 19% еще не решили, а 75% ничего не планируют. Немного оживить интерес мог календарный фактор: в этом году Хеллоуин выпал на субботу.
В Ассоциации компаний розничной торговли называют Хеллоуин имиджевым и маркетинговым событием для тематических вечеринок и рекламных акций брендов. Ритейлеры, по мнению организации, обычно не формируют отдельных подборок, как, например, в случае с новогодними товарами. Хотя ограниченный тематический ассортимент в рознице все же появляется, замечают там.