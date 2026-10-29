В Югре потратят 80 млрд руб. на переселение 37 тыс. человек из аварийных домов

Руслан Кухарук напомнил, что в 2019-2026 годах власти ХМАО расселили более 1,2 млн кв. м жилья, признанного аварийным до января 2017 года, что стало «рекордом по стране». В результате свои жилищные условия улучшили 55-56 тыс. человек. Новую программу, в рамках которой планируется потратить около 80 млрд руб., правительство Югры утвердило в сентябре 2024 году совместно с Фондом развития территорий, Министерством строительства и ЖКХ РФ и всеми муниципалитетами ХМАО.