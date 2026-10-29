В Югре потратят 80 млрд руб. на переселение 37 тыс. человек из аварийных домов
Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) намерены переселить 37-38 тыс. человек из многоквартирных домов, которые были признаны аварийными в период с января 2017 года до начала 2022 года, рассказал губернатор Руслан Кухарук на пресс-конференции. По его словам, в ближайшие годы на это потребуется около 80 млрд руб.
«Треть от всей этой программы приходится на Белый Яр Сургутского района, там больше всего сосредоточение аварийного жилищного фонда, который сегодня нужно расселять»,— сказал господин Кухарук.
Глава регионе подчеркнул, что в ближайшие годы аварийным может быть признано 1,1-1,3 млн кв. м жилья в случае проведения «инструментального обследования». «Мы эти дома видим, мы их мониторим вместе с органами жилстройнадзора, органами МСУ, правоохранительными органами, надзорным ведомством, такие дома в поле зрения находятся»,— заверил он.
Руслан Кухарук напомнил, что в 2019-2026 годах власти ХМАО расселили более 1,2 млн кв. м жилья, признанного аварийным до января 2017 года, что стало «рекордом по стране». В результате свои жилищные условия улучшили 55-56 тыс. человек. Новую программу, в рамках которой планируется потратить около 80 млрд руб., правительство Югры утвердило в сентябре 2024 году совместно с Фондом развития территорий, Министерством строительства и ЖКХ РФ и всеми муниципалитетами ХМАО.