Главе Ульяновска объявили предостережение в связи с приближающейся зимой
Прокуратура Ульяновской области объявила главе Ульяновска Александру Болдакину предостережение о недопустимости нарушения закона при содержании улично-дорожной сети в зимний период, сообщило в четверг надзорное ведомство.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что в подведомственном администрации Ульяновска МБУ «Дорремстрой» отсутствует необходимое количество специализированной техники, а также профильных работников, в том числе водителей и дворников, задействованных в уборке и вывозе снега с улиц областного центра.
В связи с этим первый заместитель прокурора Ульяновской области Михаил Гриньке предупредил мэра областного центра об установленной законом ответственности в случае неустранения выявленных недостатков и связанных с ними вероятных последствий.
1 февраля этого года из-за обильных снегопадов в Ульяновске произошел транспортный коллапс из-за неочищенных городских дорог. 2 февраля прокуратура области направила главе города представление о срочном устранении недостатков. В прокуратуре отмечали, что ежегодно направляют мэру Ульяновска накануне зимы представления (и в 2024 году, и в 2025 году), в которых обращают внимание на хроническую нехватку спецтехники. «Однако до сих пор принципиально и системно вопрос не решен», — отмечают в ведомстве.