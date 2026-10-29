Главе Ульяновска объявили предостережение в связи с приближающейся зимой

Отмечается, что в ходе прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что в подведомственном администрации Ульяновска МБУ «Дорремстрой» отсутствует необходимое количество специализированной техники, а также профильных работников, в том числе водителей и дворников, задействованных в уборке и вывозе снега с улиц областного центра.