Снега много, денег мало

В выходные дни из-за сильных снегопадов Ульяновск снова оказался в снежном коллапсе. На проблемы с очисткой города от снега главе администрации указал губернатор региона Алексей Русских. Предостережение мэру по этому поводу направила и прокуратура. История с проблемами очистки города во время снегопадов повторяется ежегодно. В прокуратуре области считают, что проблему необходимо решать принципиально, обеспечив соответствующие службы необходимым количеством спецтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за начавшихся в пятницу вечером и закончившихся к утру понедельника снегопадов Ульяновск оказался в снежном коллапсе. В соцсетях жители жаловались на то, что не видят в городе снегоуборочных машин, сообщают, как в воскресенье жителям микрорайона Новый город Заволжского района пришлось толкать троллейбус, застрявший в снегу около остановки, жаловались на невозможность проезда во дворах домов, на «зауженные до невозможности» дороги. В понедельник ситуация не сильно изменилась. Город в начале рабочей недели из-за зауженных магистралей и неочищенных дорог стоял в пробках. Днем 2 февраля жители Нового города сообщили, что «машина скорой медицинской помощи оказалась заблокированной в снежных завалах на участке дороги между домами №10 по улице Еремецкого и №8 по улице Ливанова», «этот участок дороги не расчищался с момента последних снегопадов». Работники самолетостроительного завода «Авиастар» (филиал ПАО «Ил») не могли заехать на стоянку автомобилей, «пришлось добираться до работы по колено в снегу». Совсем без уборки и расчистки остались микрорайоны города, где в основном расположены дома частного сектора.

В понедельник на ситуацию обратил внимание губернатор региона Алексей Русских во время заседания штаба по комплексному развитию региона, отметив, что «ситуация на дорогах Ульяновска достаточно сложная, снег вывозится недостаточно оперативно», «образуются завалы при выезде из дворов на магистрали». Глава Ульяновска Александр Болдакин ответил, что «в настоящее время задействовано на уборке города 96 единиц спецтехники, на уборку в ночь планируется до 120 единиц». Пока, по его словам, расчищены только основные магистрали. Также, заметил мэр, за каждым главой района закреплены две единицы тракторов, с воскресенья им добавлено еще две единицы. За воскресенье удалось обеспечить только подъезд к социальным объектам, «чтобы не было срывов в доставке продуктов». «Если понадобится, у нас еще заключены договоры на дополнительные самосвалы (со сторонними организациями.— «Ъ»), чтобы быстрее вывезти снежные массы»,— добавил глава Ульяновска. Губернатор рекомендовал «усилить эту работу» и обратить внимание на дворы, поскольку поступало очень большое количество жалоб от жителей, которые «недовольны качеством уборки во дворах» (фактически жители жаловались на полное отсутствие очистки дворов и проездов).

На штабе по комплексному развитию города председатель гордумы Илья Ножечкин предложил нарастить число снегоуборочного транспорта, привлекаемого в распоряжение глав районных администраций, отмечая, что большинство обращений граждан — по внутриквартальным и внутридворовым дорогам, частному сектору.

Ранее, еще до снегопада, исходя из опыта предыдущих снежных дней, прокуратура Ульяновской области направляла Александру Болдакину предостережение «о недопустимости нарушения закона при содержании автомобильных дорог областного центра в зимний период», предупредив об установленной законом ответственности.

Кроме того, в понедельник облпрокуратура сообщила, что в связи с ненадлежащим состоянием улично-дорожной сети в зимних условиях внесено представление об устранении нарушений закона. В отношении руководителя МБУ «Дорремстрой» Алексея Скоробогатова возбуждено дело об административном правонарушении в части несоблюдения требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог, а также в связи с непринятием мер по своевременному устранению помех в дорожном движении (ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, штраф до 30 тыс. руб.).

Стоит отметить, что подобные ситуации с уборкой города во время снегопадов повторяются ежегодно.

В конце января 2024 года губернатор Ульяновской области Алексей Русских раскритиковал работу дорожных служб Ульяновска за недостаточную работу по ликвидации последствий обильных снегопадов, предложив разобраться в причинах. Заявление мэра Ульяновска о том, что для ликвидации последствий непогоды «силы и средства есть», он дезавуировал, указав на серьезную нехватку спецтехники для уборки и вывоза снега. «Это не первый и не последний каприз природы, и нам нельзя допускать такой расхлябанности»,— сказал тогда глава региона, заметив, что поручил контрольному управлению администрации губернатора провести анализ деятельности руководства, ответственного за содержание дорог Ульяновска.

Спустя год ситуация повторилась. Тогда, в конце декабря 2024 года, прокуратура Ульяновской области снова направила мэру Ульяновска Александру Болдакину предостережение, указав на то, что в подведомственном мэрии Ульяновска МБУ «Дорремстрой» отсутствует необходимое количество спецтехники. В прокуратуре отмечали, что в 2013 году в УМУС «АТП по уборке города» (которое в то время занималось содержанием дорог Ульяновска) числилось на балансе 185 единиц спецтехники для работы в зимних условиях, и в сложных погодных условиях на улицы города выводилось при содействии предприятий до 200 единиц.

Директор МБУ «Дорремстрой» (занимается уборкой города) Алексей Скоробогатов в беседе с «Ъ» заметил, что по расчетам ведомства для нормальной уборки города в зимний период с учетом возможных обильных снегопадов у предприятия должно быть около 400 единиц спецтехники. Фактически же, по его словам, в одну смену выходит 90-100 единиц спецтехники. В одну смену же необходимо минимум 200 единиц. По грубым оценкам, считает директор, для обеспечения города необходимой спецтехникой и исполнения обязательств по содержанию дорог потребуется более 1 млрд руб. По словам Алексея Скоробогатова, этот вопрос перед администрацией города поднимался, но что решило руководство, он не знает.

Получить комментарии председателя профильного комитета гордумы не удалось — в понедельник по своему телефону Игорь Крючков был недоступен. Ранее в гордуме отмечали, что средств на закупку такого количества спецтехники в городском бюджете нет.

В прокуратуре Ульяновской области отметили, что уже неоднократно указывали главе города на хроническую нехватку спецтехники для уборки города. «Администрация после предостережений 2024 и 2025 годов закупила некоторое количество, но это кардинально ситуацию не изменило. Но мы говорили о том, что докупкой одной-двух единиц техники ситуацию не исправить. Необходимо в целом исправлять всю систему»,— отметили в областной прокуратуре.

Сергей Титов, Ульяновск