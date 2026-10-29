Прокурор Ульяновской области заявил о недостаточности мер по защите экологии

Так, к примеру, экозащитница Елена Сергеева с конца июня пытается обратить внимание правоохранительных органов на преднамеренное уничтожение тополей напротив дома №19 на ул. Генерала Тюленева. Ею зафиксировано наличие на стволах деревьев множества больших отверстий, намеренно высверленных, в следствие чего тополя засохли. Мэрия выдала порубочный билет на их снос как сухостойных и аварийных. По мнению экозащитников, кто-то за счет тополей желает расширить в этом месте парковку для автомобилей. Несмотря на явные следы преступления и обращения по этому поводу экозащитницы и администрации города, полиция ответила мэрии, что в возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием события преступления».