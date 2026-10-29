Прокурор Ульяновской области заявил о недостаточности мер по защите экологии
В четверг, 29 октября, в прокуратуре Ульяновской области состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных органов региона с вопросом об эффективности работы по выявлению и профилактике преступлений в экологической сфере, сообщило ведомство.
В мероприятии приняли участие представители руководства региональных управлений СКР, МВД, ФСБ и МЧС, территориальные прокуроры и руководители территориальных отделов полиции.
Как сообщает облпрокуратура, в ходе заседания было отмечено, что прокурорские проверки показали наличие множества нарушений экологических требований, в связи с чем от органов правопорядка требуется интенсификация деятельности по выявлению и документированию противоправных деяний, «в том числе случаев незаконных рубок деревьев». Также было высказано требование своевременности и полноты проводимых органами проверочных мероприятий.
Ульяновские экозащитники отмечают, что многие их обращения о незаконных вырубках деревьев, намеренном уничтожении зеленых насаждений или сомнительном исключении из генплана зеленых зон общего пользования остаются без должной оценки со стороны правоохранительных органов.
Так, к примеру, экозащитница Елена Сергеева с конца июня пытается обратить внимание правоохранительных органов на преднамеренное уничтожение тополей напротив дома №19 на ул. Генерала Тюленева. Ею зафиксировано наличие на стволах деревьев множества больших отверстий, намеренно высверленных, в следствие чего тополя засохли. Мэрия выдала порубочный билет на их снос как сухостойных и аварийных. По мнению экозащитников, кто-то за счет тополей желает расширить в этом месте парковку для автомобилей. Несмотря на явные следы преступления и обращения по этому поводу экозащитницы и администрации города, полиция ответила мэрии, что в возбуждении уголовного дела отказано «в связи с отсутствием события преступления».