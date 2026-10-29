Путь в будущее
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Новые цифровые технологии, 3D-моделирование, искусственный интеллект — насколько привычными для нас являются сейчас эти слова. А за словами стоит фактически полное изменение нашей реальности, стоят люди, которые живут уже в будущем, и всем остальным лучше спешить к ним присоединиться, потому что будущее начинается сегодня.
Международный форум Kazan Digital Week, впервые проведенный в 2020 году с 9 тыс. участников и 345 спикерами, вырос в 2025-м почти до 26 тыс. участников и более тысячи спикеров, а в этом году готов еще больше расшириться. Главное, конечно, не цифры, а темы, которые с каждым годом становятся масштабнее и охватывают все больше отраслей. Цифровые технологии интегрируются в государственное управление, бизнес, образование, здравоохранение, культуру, сельское хозяйство.
Они стремительно меняют рынок и нашу жизнь. Новое приложение к газете «Коммерсантъ» (Волга-Урал) Review Kazan Digital Week посвящено лидерству Татарстана в этом направлении.
Министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин рассказывает, насколько сложный путь цифровой трансформации прошла за несколько лет республика и какие сложности еще ждут впереди. Директор по развитию технологий информационного моделирования ГК «СиСофт» Сергей Ергопуло и заслуженный строитель Московской области, основатель и президент академии «Шаг в будущее» Валентина Шумилова раскрывают особенности отечественных решений и принципы работы с новыми технологиями. Представители татарстанского бизнеса делятся своими мыслями о том, какие специалисты нужны современным предприятиям.
И все как один считают, что, как бы ни развивались «цифра» и искусственный интеллект, человека они не заменят: ответственность за результат и умение работать в команде всегда останутся востребованными. Будущее — за человеком и новыми технологиями: именно в такой последовательности.
"Review. Kazan Digital Week". Приложение №2от 29.10.2026, стр. 3