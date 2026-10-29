Путь в будущее

Международный форум Kazan Digital Week, впервые проведенный в 2020 году с 9 тыс. участников и 345 спикерами, вырос в 2025-м почти до 26 тыс. участников и более тысячи спикеров, а в этом году готов еще больше расшириться. Главное, конечно, не цифры, а темы, которые с каждым годом становятся масштабнее и охватывают все больше отраслей. Цифровые технологии интегрируются в государственное управление, бизнес, образование, здравоохранение, культуру, сельское хозяйство.