Средний срок автокредита в Удмуртии за год вырос на 11%
И составил 6,2 года
Средний срок автокредита в Удмуртии в сентябре составил 6,2 года, что на 11,6% выше показателя предыдущего года. При этом за месяц он снизился на 0,5%. Об этом сообщают аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру срока кредитования республика заняла 12-е место среди субъектов-лидеров в этом сегменте.
«Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также добавил, что банки предъявляют высокие требования к заемщикам для снижения просрочек в будущем.
В среднем по РФ в сентябре срок по автокредиту составил 5,9 года. Это на 11% выше, чем годом ранее, и на 1,2% меньше, чем в августе.
Напомним, в сентябре банки выдали 2,02 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 16,5% меньше показателя предыдущего года.