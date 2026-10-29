Средний срок автокредита в Удмуртии за год вырос на 11%

«Данная динамика фиксируется на фоне довольно низкого аппетита к риску со стороны банков, а также не очень активного спроса на автокредиты в связи с повышением утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он также добавил, что банки предъявляют высокие требования к заемщикам для снижения просрочек в будущем.