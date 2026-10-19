Выдача автокредитов в Удмуртии за год сократилась на 16,5%
В сентябре банки выдали в республике 2 тыс. займов на покупку автомобилей
В Удмуртии в сентябре 2026 года выдали 2,02 тыс. автокредитов на новые и подержанные автомобили. Это на 16,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В сентябре 2025 года в республике было выдано 2,42 тыс. таких кредитов. По количеству выдач в сентябре 2026 года Удмуртия заняла 15-е место среди 30 регионов-лидеров по этому показателю.
В целом по России за месяц банки выдали 102,4 тыс. автокредитов — на 13,3% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 4,9% меньше, чем в августе 2026 года.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, выдача автокредитов в последние полгода держится на уровне около 100 тыс. в месяц. Среди причин он назвал высокие процентные ставки, рост цен на автомобили и осторожность банков при оценке заемщиков.
Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что по итогам января—августа республика заняла первое место в России по количеству новых автокредитов на 1 тыс. жителей. В августе в регионе выдали 2,3 тыс. таких займов на сумму около 3,5 млрд руб.