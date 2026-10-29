Прокуратура утвердила новое обвинение красноярскому экс-парламентарию Глискову
Транспортная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу бывшего депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе предварительных слушаний защита будет ходатайствовать о возвращении дела прокурору, поскольку указания вышестоящих судов, касающиеся расследования, не были выполнены.
Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2026 года коллегия Красноярского краевого суда отменила приговор экс-депутату регионального заксосбрания Александру Глискову, по которому он получил 10 лет строгого режима и штраф 10 млн руб. по делу о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет). Расследование возобновили, а экс-парламентария перевели из колонии под домашний арест. В последующем ему смягчили меру пресечения на запрет определенных действий.
Экс-парламентарий настаивает на своей невиновности, утверждая, что материалы расследования сфабрикованы.