Прокуратура утвердила новое обвинение красноярскому экс-парламентарию Глискову

Транспортная прокуратура утвердила новое обвинительное заключение по делу бывшего депутата заксобрания Красноярского края Александра Глискова. Об этом экс-парламентарий написал в своем Telegram-канале. По его словам, в ходе предварительных слушаний защита будет ходатайствовать о возвращении дела прокурору, поскольку указания вышестоящих судов, касающиеся расследования, не были выполнены.