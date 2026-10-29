Тетради школьников на Ямале будет проверять нейросеть
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в 2027 году планируется внедрить проверку письменных работ школьников с помощью искусственного интеллекта, сообщили в правительстве региона.
Об этом на пресс-конференции рассказала директор окружного департамента образования Зоя Чернышева. Как передает «Север-Пресс», учитель будет загружать в нейросеть фото или скан работы, а ИИ проведет первичную обработку и выделит ошибки. После этого учитель сверит результаты и сделает вывод об их правильности. Несмотря на то, что время на загрузку работ в модуль ИИ занимает примерно столько же времени, сколько и проверка работ учителем вручную, это проще, чем проверять задания с нуля.
Кроме того, в образовательный процесс внедряются сервис «Цифровой учитель» на основе искусственного интеллекта и инструмент для сообщений о случаях буллинга. До конца 2026 года планируется также запустить модуль «Цифровой психолог».