Спрос на складскую недвижимость Петербурга и Ленобласти вырос на 38%
Спрос на складскую недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь — сентябрь 2026 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 291,5 тыс. кв. м. При этом арендные ставки в III квартале снизились на 13% в годовом выражении, а объем нового строительства складов классов А и B вырос на 9%, до 499,3 тыс. кв. м. Такие данные приводит Commonwealth Partnership (CMWP) в исследовании #MARKETBEAT.
Главным источником спроса стала онлайн-торговля, на которую пришлось 50% всех сделок. За год доля этого сегмента увеличилась на 36 процентных пунктов. В условиях экономической неопределенности арендаторы преимущественно выбирали готовые помещения, стремясь избежать рисков, связанных со строительством складов под собственные нужды.
В структуре сделок преобладала субаренда, на которую пришлось 50% общего объема. Еще 49% составили сделки прямой аренды, оставшаяся доля пришлась на продажи. Средняя площадь одной сделки практически не изменилась и составила около 5 тыс. кв. м, сократившись за год на 2%.
В III квартале рынок также продемонстрировал сокращение свободного предложения. Реализация нескольких крупных лотов, выставленных в субаренду, позволила снизить долю вакантных площадей на 0,9 процентного пункта относительно предыдущего квартала. Однако в годовом выражении показатель по-прежнему остается выше на 1,9 процентного пункта. Доля субаренды в общем объеме свободных складских площадей за квартал сократилась на 23 процентных пункта, до 5%.
Аналогичная тенденция наблюдается на складском рынке Московского региона, где сделки с крупными субарендными площадями также способствовали сокращению вакансии. Однако в Петербурге и Ленинградской области уменьшение свободного предложения пока не привело к повышению арендных ставок в квартальном выражении. По итогам III квартала они остаются на 13% ниже уровня годичной давности.
«На фоне общей турбулентности рынок складской недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области остается динамичным. Спрос растет, а ставки аренды снижаются, что говорит о проявлении гибкости со стороны собственников объектов. По итогам года мы ожидаем сохранение высокой деловой активности в регионе, что приведет к снижению доли свободных площадей и возможной коррекции запрашиваемых ставок аренды», — отметил Андрей Амосов, старший директор и руководитель офиса CMWP в Санкт-Петербурге.
По прогнозу компании, до конца года высокая деловая активность будет способствовать дальнейшему сокращению доли свободных складских площадей. Это может повлиять и на запрашиваемые арендные ставки.