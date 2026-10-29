Спрос на складскую недвижимость Петербурга и Ленобласти вырос на 38%

Спрос на складскую недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за январь — сентябрь 2026 года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 291,5 тыс. кв. м. При этом арендные ставки в III квартале снизились на 13% в годовом выражении, а объем нового строительства складов классов А и B вырос на 9%, до 499,3 тыс. кв. м. Такие данные приводит Commonwealth Partnership (CMWP) в исследовании #MARKETBEAT.