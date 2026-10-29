Строительство логистического комплекса «Вайлдберриз» в Прикамье планируется завершить в 2029 году
ООО «РВБ» продлило срок реализации своего инвестпроекта по строительству логистического комплекса «Вайлдберриз» в деревне Устиново. Такое решение было принято на совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Согласно протоколу совета, срок реализации инвестиционного проекта «Строительство распределительного центра на территории Пермского края», реализуемого обществом с ограниченной ответственностью «РВБ», продлен до 2029 года. Ранее планировалось, что комплекс будет введен в строй в 2028 году. Объем инвестиций в проект сократился с 8,5 млрд руб. до 5,8 млрд руб.
Статус приоритетного инвестиционного проекта логистический центр «Вайлдберриз» получил в 2023 году. Общая площадь объекта составит 170 тыс. кв. м, он будет включать административно-бытовую часть.
ООО «РВБ» является совместным предприятием ООО «Вайлдберриз» (принадлежит 65% уставного капитала) и ООО «Стинн» (35% уставного капитала, его бенефициарами являются владельцы ГК «Russ» братья Леван и Роберт Мирзояны).