Строительство логистического комплекса «Вайлдберриз» в Прикамье планируется завершить в 2029 году

ООО «РВБ» продлило срок реализации своего инвестпроекта по строительству логистического комплекса «Вайлдберриз» в деревне Устиново. Такое решение было принято на совете по предпринимательству и улучшению инвестклимата. Согласно протоколу совета, срок реализации инвестиционного проекта «Строительство распределительного центра на территории Пермского края», реализуемого обществом с ограниченной ответственностью «РВБ», продлен до 2029 года. Ранее планировалось, что комплекс будет введен в строй в 2028 году. Объем инвестиций в проект сократился с 8,5 млрд руб. до 5,8 млрд руб.