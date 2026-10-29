В Перми задерживается шесть авиарейсов

Кроме того, задерживаются четыре рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» на 15 часов 5 минут (время по расписанию 4:40), «Россия» — на семь часов (время по расписанию 12:00) и на час (время по расписанию 17:25), «Аэрофлот» — на 3 часа 20 минут (время по расписанию 15:00). Также задерживается рейс из Сочи на 5 часов (время по расписанию 14:45) авиакомпании «Россия» и рейс из Новосибирска на 4 часа 35 минут (время по расписанию 16:35) авиакомпании S7 Airlines.