В Перми задерживается шесть авиарейсов
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Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, 29 октября задерживаются вылеты из Перми в Сочи авиакомпаний «Победа» на 14 часов 5 минут (время по расписанию 6:10) и «Россия» на пять часов (время по расписанию 15:45).
Также откладываются три рейса в Москву: авиакомпании «Россия» — на шесть часов (время по расписанию 12:50) и на час (время по расписанию 18:25) и авиакомпании «Аэрофлот» — на три часа (время по расписанию 16:00). Кроме того, задерживается рейс в Новосибирск авиакомпании S7 Airlines на 50 минут (время по расписанию 17:10).
Кроме того, задерживаются четыре рейса из Москвы авиакомпаний «Победа» на 15 часов 5 минут (время по расписанию 4:40), «Россия» — на семь часов (время по расписанию 12:00) и на час (время по расписанию 17:25), «Аэрофлот» — на 3 часа 20 минут (время по расписанию 15:00). Также задерживается рейс из Сочи на 5 часов (время по расписанию 14:45) авиакомпании «Россия» и рейс из Новосибирска на 4 часа 35 минут (время по расписанию 16:35) авиакомпании S7 Airlines.
Напомним, беспилотная опасность была объявлена в регионе в 08:47. Подразделения ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку вражеских БПЛА.