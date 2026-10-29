Ателье Rubleffka закроется в Екатеринбурге 31 декабря
В ТЦ «Европа» в Екатеринбурге закроется премиальное ателье мужской одежды Rubleffka. Оно проработает до 31 декабря, сообщила на своей странице во «ВКонтакте» владелица и ведущий дизайнер Татьяна (Таша) Рублева.
До конца года ателье будет принимать и выполнять заказы. «Уже нет сил, чтобы бороться за это место. Сегодня было подписано соглашение о расторжении договора аренды в Екатеринбурге. Места, где расположен бутик и наше производство»,— сказала она в видеообращении к клиентам.
Модный дом Rubleffka на протяжении 15 лет занимается пошивом мужских костюмов и одежды из итальянских и английских тканей, сотрудничает с европейскими фабриками. За этот срок в ателье создали более 30 тыс. изделий. У модного дома также есть точка в Москве.