Ателье Rubleffka закроется в Екатеринбурге 31 декабря

До конца года ателье будет принимать и выполнять заказы. «Уже нет сил, чтобы бороться за это место. Сегодня было подписано соглашение о расторжении договора аренды в Екатеринбурге. Места, где расположен бутик и наше производство»,— сказала она в видеообращении к клиентам.