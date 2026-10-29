Администрация Перми согласовала архитектурный облик новой школы в Мотовилихе
Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал архитектурно-градостроительный облик новой школы, которая расположится в микрорайоне Рабочий поселок недалеко от дворца спорта «Молот». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Архитектурное решение предусматривает возведение четырехэтажного здания прямоугольной формы с закрытым внутренним двором. Главный фасад и лестничные клетки акцентированы витражным остеклением. Входные группы выделены парадным крыльцом. Облик здания в темное время суток дополнит архитектурная подсветка.
Здание общей площадью более 17,6 тыс. кв. м будет иметь четыре этажа и технический подвал. Школа рассчитана на 1 тыс. учащихся. В состав объекта войдут учебные кабинеты для начальной, основной и средней школы, библиотека, административный блок, медицинский кабинет, актовый зал на 395 мест, два спортивных зала, а также столовая. Здание оборудовано двумя пассажирскими лифтами.
Проектная документация направлена на рассмотрение государственной экспертизы. Строительство будет вестись за счет средств краевого бюджета.