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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Башкортостан

Главу сельского поселения в Башкирии оштрафовали на 2 тысячи рублей

Абзелиловский районный суд оштрафовал на 2 тыс. руб. главу сельского поселения за умышленное невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это глава Краснобашкирского сельсовета Гульзум Сынгизова.
По материалам дела, глава сельсовета умышленно не исполнил требования прокурора, в том числе об отсыпке дороги, а также не обеспечил надлежащее рассмотрение внесенного прокурором представления.
Чиновник вину не признал.
Майя Иванова
Майя Иванова