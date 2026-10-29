Главу сельского поселения в Башкирии оштрафовали на 2 тысячи рублей
Абзелиловский районный суд оштрафовал на 2 тыс. руб. главу сельского поселения за умышленное невыполнение законных требований прокурора (ст. 17.7 КоАП РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным «Ъ-Уфа», это глава Краснобашкирского сельсовета Гульзум Сынгизова.
По материалам дела, глава сельсовета умышленно не исполнил требования прокурора, в том числе об отсыпке дороги, а также не обеспечил надлежащее рассмотрение внесенного прокурором представления.
Чиновник вину не признал.