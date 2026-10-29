В Кишертском округе начнут взимать туристический налог

Взимать налог будут с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 3% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 4%, с 2029 года достигнет 5% от налоговой базы.