В Кишертском округе начнут взимать туристический налог
Дума Кишертского округа проголосовала за введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает МАХ-канал «На местах».
Взимать налог будут с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 3% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 4%, с 2029 года достигнет 5% от налоговой базы.
«В округе работают два классифицированных средства размещения — санаторий и жилые объекты для временного отдыха. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет, а средства могут быть направлены на исполнение комплексного плана развития территории»,— заявил спикер думы Сергей Кузнецов.