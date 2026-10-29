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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Прикамье

В Кишертском округе начнут взимать туристический налог

Дума Кишертского округа проголосовала за введение на территории муниципалитета туристического налога. Об этом сообщает МАХ-канал «На местах».
Взимать налог будут с организаций и физических лиц, которые предоставляют места для временного проживания в гостиницах, отелях, хостелах. Размер налога в 2027 году составит 3% от стоимости услуг по размещению, в 2028 году вырастет до 4%, с 2029 года достигнет 5% от налоговой базы.
«В округе работают два классифицированных средства размещения — санаторий и жилые объекты для временного отдыха. Введение налога позволит дополнительно пополнить местный бюджет, а средства могут быть направлены на исполнение комплексного плана развития территории»,— заявил спикер думы Сергей Кузнецов.