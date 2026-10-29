Следователи закрыли одно из уголовных дел «Облкоммунэнерго»
По сведениям «Ъ-Урал», следователи прекратили в связи с отсутствием состава преступления уголовное дело, возбужденное в прошлом году по заявлению «Уралсевергаза» (входит в «Роснефть») по факту мошенничества (ч.4 ст.159 УК РФ) со стороны «Объединенной теплоснабжающей компании» (ОТСК, дочерняя компания «Облкоммунэнерго»).
С 2021 по 2025 год между компаниями действовали договоры на поставку и транспортировку газа. Заявитель обвинил ОТСК в хищении 10 млн руб.
Обвиняемым по уголовному делу стал экс-гендиректор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. По словам источника «Ъ-Урал», именно его показания продемонстрировали несостоятельность уголовного дела. Теперь в уголовном деле Дмитрия Буданова осталось два эпизода — хищение бюджетных средств через ОТСК и присвоение 20 млн руб., выделенных на строительство мусорного полигона в Нижнем Тагиле.
Уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в ОТСК было возбуждено осенью 2025 года. В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (на время расследования суд назначил ему запрет определенных действий), бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС» (оба под домашним арестом).
Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал рассматривать уголовные дела Алексея Боброва и Татьяны Черных. Они заявили, что весь ущерб по уголовному делу — 144 млн руб. — уже погашен.
Параллельно с расследованием уголовного дела активы Алексея Боброва и его партнера Артема Бикова, включая «Облкоммунэнерго», ОТСК, «Корпорацию СТС», в октябре 2025 года были обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры. Их общая капитализация составила почти 140 млрд руб. Позже Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил еще два иска Генпрокуратуры об изъятии в доход РФ активов Алексея Боброва и Артема Бикова.