Следователи закрыли одно из уголовных дел «Облкоммунэнерго»

Уголовное дело по факту мошенничества с бюджетными средствами Свердловской области в ОТСК было возбуждено осенью 2025 года. В нем пять фигурантов: экс-вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов (на время расследования суд назначил ему запрет определенных действий), бывший директор ОТСК Антон Боликов (находится под домашним арестом), бывший директор «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов (находится в СИЗО), бывший совладелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и его ближайшая соратница Татьяна Черных, возглавлявшая совет директоров «Корпорации СТС» (оба под домашним арестом).