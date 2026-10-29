В Ирбите под суд отдали похоронщика за взятки полицейскому
Завершено расследование в отношении директора ритуальной службы ООО «Вечность» Андрея Графа из Ирбита, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Уголовное дело передали в Ирбитский городской суд.
Андрею Графу предъявили обвинения в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ). Следствием было установлено, что с марта 2023 года по февраль 2026 года он передал бывшему сотруднику полиции 97 тыс. руб. Деньги предназначались за систематическое предоставление информации из служебных баз данных об умерших в Ирбите и Ирбитском районе. Благодаря этому похоронщик первый приезжал на место смерти человека и устанавливал контакты с его родственниками.
ООО «Вечность» работает с 2020 года, зарегистрировано в Ирбите. Компания работает в сфере организации похорон и предоставления сопутствующих услуг. С момента основания генеральным директором и единственным учредителем является Андрей Граф. В этом последние годы в компании работало два-три человека.
Уголовное дело экс-сотрудника МВД находится в производстве. По данным «Ъ-Урал», речь идет о майоре полиции Андрее Шадрине, который в 2018 году победил в городском и региональном этапов конкурса МВД «Народный участковый».
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, преступление было выявлено при сопровождении оперативно-розыскной части собственной безопасности регионального главка.