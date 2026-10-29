В Ирбите под суд отдали похоронщика за взятки полицейскому

Андрею Графу предъявили обвинения в даче взятки должностному лицу (ч.3 ст.291 УК РФ). Следствием было установлено, что с марта 2023 года по февраль 2026 года он передал бывшему сотруднику полиции 97 тыс. руб. Деньги предназначались за систематическое предоставление информации из служебных баз данных об умерших в Ирбите и Ирбитском районе. Благодаря этому похоронщик первый приезжал на место смерти человека и устанавливал контакты с его родственниками.