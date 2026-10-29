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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Северо-Запад

Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Петербурга

Некоторые из водителей стоят в пробке уже около трех-четырех часов
На Московском шоссе в направлении выезда из Петербурга образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено, автомобилисты проводят в заторе несколько часов. О ситуации на трассе рассказал читатель «Ъ Северо-Запад».
В районе Шушар произошло ДТП

В районе Шушар произошло ДТП

читатель «Ъ Северо-Запад»

По данным «Яндекс Карт», некоторые из водителей стоят в пробке уже около трех-четырех часов. Согласно 2ГИС, в заторе находятся 13 автобусов, в том числе маршрутов № 179, 192 и 197.
По информации полиции, сегодня в 03:30 в районе Шушар произошло ДТП с участием грузовика «Луидор» и фуры Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 41-летний водитель «Луидора» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.

Авторы

  • Карина Дроздецкая
    Карина Дроздецкая
    онлайн-редактор