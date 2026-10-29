Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Петербурга
Некоторые из водителей стоят в пробке уже около трех-четырех часов
На Московском шоссе в направлении выезда из Петербурга образовалась многокилометровая пробка. Движение затруднено, автомобилисты проводят в заторе несколько часов. О ситуации на трассе рассказал читатель «Ъ Северо-Запад».
По данным «Яндекс Карт», некоторые из водителей стоят в пробке уже около трех-четырех часов. Согласно 2ГИС, в заторе находятся 13 автобусов, в том числе маршрутов № 179, 192 и 197.
По информации полиции, сегодня в 03:30 в районе Шушар произошло ДТП с участием грузовика «Луидор» и фуры Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 41-летний водитель «Луидора» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.