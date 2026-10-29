Многокилометровая пробка образовалась на выезде из Петербурга

По информации полиции, сегодня в 03:30 в районе Шушар произошло ДТП с участием грузовика «Луидор» и фуры Mercedes с полуприцепом. По предварительным данным, 41-летний водитель «Луидора» не выдержал дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди грузовиком. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту аварии проводится проверка.