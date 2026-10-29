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Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Приволжье

Штат контрольно-счетной палаты Нижегородской области сократят на одного человека

Депутаты заксобрания Нижегородской области утвердили новое постановление о штатной численности региональной контрольно-счетной палаты (КСП). Изменения обусловлены оптимизацией деятельности КСП, пояснил председатель комитета по бюджету Александр Шаронов.

Роман Яровицын / Коммерсантъ

По сравнению с прежним документом, принятым в 2019 году, штат сократят на одну единицу — за счет уменьшения количества государственных гражданских служащих области. Лиц, замещающих госдолжности, по-прежнему останется семь, иных работников — два.
Изменения вступят в силу 1 января 2027 года.
Галина Шамберина