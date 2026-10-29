Михаил Кузнецов избран главой Тутаевского округа

С сентября 2026 года господин Кузнецов исполнял обязанности руководителя округа. Ранее он работал заместителем мэра Ярославля по вопросам городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства, а также заместителем главы администрации Рыбинска по городскому хозяйству.