Михаил Кузнецов избран главой Тутаевского округа
Депутаты муниципального совета Тутаевского округа единогласно избрали главой территории Михаила Кузнецова. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
С сентября 2026 года господин Кузнецов исполнял обязанности руководителя округа. Ранее он работал заместителем мэра Ярославля по вопросам городского хозяйства, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства, а также заместителем главы администрации Рыбинска по городскому хозяйству.
По словам губернатора, в числе приоритетов главы округа — реализация стратегических программ развития территории, развитие инфраструктуры и повышение качества услуг для жителей.
Как сообщал «Ъ-Ярославль», указ о назначении Михаила Кузнецова временно исполняющим полномочия главы округа вступил в силу 25 сентября. До него округом в статусе врип руководила Ольга Иванова, покинувшая пост по собственному желанию. О смене руководителя губернатор объявил 24 сентября.