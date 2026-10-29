Бензин в Нижегородской области за неделю подешевел почти на 2%
Средняя стоимость бензина на АЗС в Нижегородской области 20–26 октября снизилась на 1,98% — до 75,52 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.
Литр АИ-92 подешевел на 3,3% и в среднем стоил 69,79 руб. Стоимость АИ-95 снизилась на 1,2% — до 78,83 руб. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,3% — до 99,3 руб., дизель — на 1% (до 79,73 руб.).
Как писал «Ъ-Приволжье», за три квартала 2026 года бензин в Нижегородской области подорожал почти на 20%, дизель — на 8,66%.