Бензин в Нижегородской области за неделю подешевел почти на 2%

Литр АИ-92 подешевел на 3,3% и в среднем стоил 69,79 руб. Стоимость АИ-95 снизилась на 1,2% — до 78,83 руб. Бензин марки АИ-98 и выше подорожал на 0,3% — до 99,3 руб., дизель — на 1% (до 79,73 руб.).