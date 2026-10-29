На новогодние наборы с глинтвейном и травами в Екатеринбурге направят 1,6 млн
Проектный офис развития Екатеринбурга МАУ «Столица Урала» выделил более 1,2 млн руб. на разработку макетов и поставку новогодних наборов «Главное внутри», «Екатеринбург согревает» и «Екатеринбург настаивает», следует из информации на портале госзакупок.
В картонную шкатулку «Главное внутри» войдут термокружка, стикерпарк, яблочная пастила, дрип-пакет с кофе. В коробку «Екатеринбург согревает» добавят смесь для глинтвейна, две кружки и ложку, банку с медом, апельсиновые чипсы, свечу и открытку. На создание этих двух наборов по 425 и 250 штук направят свыше 1,2 млн руб.
В новогодние наборы «Екатеринбург настаивает», на реализацию которых выделено 450 тыс. руб., положат молочный шоколад и бутылку с травами — в состав войдут сушеная вишня, дубовая щепа, изюм, миндаль, шиповник, корица, гвоздика. В шкатулку также добавят два бокала и две подставки под них, воронку, рецепт с настаиванием трав и открытку. Таких наборов выпустят 150 штук.