На новогодние наборы с глинтвейном и травами в Екатеринбурге направят 1,6 млн

В новогодние наборы «Екатеринбург настаивает», на реализацию которых выделено 450 тыс. руб., положат молочный шоколад и бутылку с травами — в состав войдут сушеная вишня, дубовая щепа, изюм, миндаль, шиповник, корица, гвоздика. В шкатулку также добавят два бокала и две подставки под них, воронку, рецепт с настаиванием трав и открытку. Таких наборов выпустят 150 штук.