Промпроизводство в Нижегородской области подросло на 0,5% за три квартала

При этом автопром, ситуацию в котором в правительстве называли одной из самых сложных, показал рост на 5,2%. «Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря федеральным мерам государственной поддержки и освоению производства нового вида продукции в регионе», — уточнил министр.