Промпроизводство в Нижегородской области подросло на 0,5% за три квартала
Индекс промышленного производства в Нижегородской области за три квартала составил 100,5% по сравнению с девятью месяцами 2025 года. Об этом сообщил министр промышленности Максим Черкасов в своем Telegram-канале.
Промышленность продемонстрировала положительную динамику, несмотря на сложности в реальном секторе экономики, отметил чиновник. Индекс в ключевых для Нижегородской области обрабатывающих производствах составил 100,8%.
При этом автопром, ситуацию в котором в правительстве называли одной из самых сложных, показал рост на 5,2%. «Таких результатов удалось достичь в том числе благодаря федеральным мерам государственной поддержки и освоению производства нового вида продукции в регионе», — уточнил министр.
Наиболее высокий рост наблюдается в производстве мебели и готовых металлических изделий — на 25,3% и 25,2% соответственно.