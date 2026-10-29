Число продавцов цветов в Ростовской области с начала года выросло на 3,5%

Регион входит в десятку субъектов РФ с наибольшим числом участников цветочного рынка. Динамика на Дону близка к общероссийской, но чуть ниже её: по стране число игроков выросло на 3,64% — с 40 569 до 42 046. Год к году рынок прибавил 7,13% (+2797 юрлиц и ИП), однако темпы замедляются: за январь—октябрь 2025 года рост составлял 6,57%.