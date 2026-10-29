Число продавцов цветов в Ростовской области с начала года выросло на 3,5%
Количество компаний и ИП, торгующих цветами в Ростовской области, с января по октябрь 2026 года увеличилось на 45 — с 1274 до 1319 (+3,53%), следует из данных «Контур.Фокуса».
Регион входит в десятку субъектов РФ с наибольшим числом участников цветочного рынка. Динамика на Дону близка к общероссийской, но чуть ниже её: по стране число игроков выросло на 3,64% — с 40 569 до 42 046. Год к году рынок прибавил 7,13% (+2797 юрлиц и ИП), однако темпы замедляются: за январь—октябрь 2025 года рост составлял 6,57%.
Соседний Краснодарский край опережает Ростовскую область и по масштабу рынка, и по темпам роста: там число участников за тот же период увеличилось на 116 — с 2283 до 2399 (+5,08%). Таким образом, цветочный бизнес на Кубани по количеству игроков почти вдвое крупнее донского, а прибавил он за год в 2,5 раза больше точек.
В выборку вошли бизнесы с ОКВЭД розничной и оптовой торговли цветами и растениями. Рынок почти полностью формирует розница — 93% участников (39 106 против 2803 оптовиков). Опт растёт медленнее: на 2,49% с начала года против 3,36% в рознице. Отрасль остаётся вотчиной ИП — их доля достигла 93,4%, тогда как число юрлиц сокращается второй год подряд (3,38% в 2026 году).
Оборотная сторона роста — усиление ротации. Отношение ликвидаций к регистрациям выросло с 60,26% в 2025 году до 75,81% в 2026-м: открыто 6106 бизнесов, закрыто 4629. В опте закрытия достигли 82,12% от числа регистраций.
Рынок расширяется на фоне резкого увеличения импорта: по данным Россельхозбанка, в первом полугодии 2026 года в Россию ввезли втрое больше срезанных цветов, чем годом ранее. Параллельно растёт отечественное цветоводство — число производителей с начала года выросло на 3,97%, до 1545.
Слабость опта аналитики связывают с перестройкой цепочек поставок: магазины и службы доставки работают с поставщиками напрямую, консолидируя мелкие заказы в крупные партии, а продуктовые ритейлеры закупают цветы к праздникам в обход оптовых баз. Розница же меняет функцию — точки становятся площадками сборки букетов под корпоративные заказы, а спрос смещается в онлайн-доставку.