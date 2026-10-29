Расписание пригородных поездов в Свердловской области изменят на 4 ноября
На праздничный выходной 4 ноября, в который отмечается День народного единства, изменится расписание некоторых пригородных поездов в Свердловской области, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).
Перевозчик АО «Свердловская пригородная компания» (СПК) на этот день назначит дополнительные электрички и отменит рейсы, которые ходят только по рабочим дням.
Так, дополнительные поезда №6453 и №6463 назначены на маршрут Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил: отправление назначено на 10:33 и 19:31 соответственно. Отмены в праздничный день коснулись электричек №6130/6131/6132 Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, №6447/6461 Керамик — Нижний Тагил, №6880 Качканар — Нижний Тагил и обратного №6885.