Расписание пригородных поездов в Свердловской области изменят на 4 ноября

Так, дополнительные поезда №6453 и №6463 назначены на маршрут Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил: отправление назначено на 10:33 и 19:31 соответственно. Отмены в праздничный день коснулись электричек №6130/6131/6132 Сысерть — Керамик — Екатеринбург-Сортировочный, №6447/6461 Керамик — Нижний Тагил, №6880 Качканар — Нижний Тагил и обратного №6885.