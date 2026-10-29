Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №201

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове погасили 73-миллионную задолженность перед поставщиком топлива

Прокуратура Ростова-на-Дону в ходе проверки выявила, что хозяйствующий субъект добросовестно исполнил муниципальный контракт на поставку автомобильного топлива городскому транспортному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Однако заказчик оплату по контракту не произвел, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 73 млн рублей.
По требованию прокуратуры задолженность перед поставщиком полностью погашена.
Мария Хоперская