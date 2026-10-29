В Ростове погасили 73-миллионную задолженность перед поставщиком топлива
Прокуратура Ростова-на-Дону в ходе проверки выявила, что хозяйствующий субъект добросовестно исполнил муниципальный контракт на поставку автомобильного топлива городскому транспортному предприятию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Однако заказчик оплату по контракту не произвел, в результате чего образовалась задолженность на сумму более 73 млн рублей.
По требованию прокуратуры задолженность перед поставщиком полностью погашена.