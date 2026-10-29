У пассажирки рейса Краснодар—Стамбул конфисковали 15,6 тысячи стиков

По словам самой пассажирки, стики она приобрела на рынке и везла в Стамбул по просьбе родственников, о границах дозволенного по табаку не подозревая. В торговую логику — партия на 780 пачек как одолжение близким — таможня, впрочем, внимания не вникать и не стала.