У пассажирки рейса Краснодар—Стамбул конфисковали 15,6 тысячи стиков
При таможенном досмотре ручной клади пассажирки международного рейса Стамбул—Краснодар сотрудники таможенного поста аэропорта Краснодар обнаружили 780 пачек стиков для электронных сигарет — 15 600 штук. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.
По словам самой пассажирки, стики она приобрела на рынке и везла в Стамбул по просьбе родственников, о границах дозволенного по табаку не подозревая. В торговую логику — партия на 780 пачек как одолжение близким — таможня, впрочем, внимания не вникать и не стала.
В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ — недекларирование товаров. Советский районный суд Краснодара признал ее виновной и назначил наказание в виде конфискации товаров с обращением в федеральную собственность.