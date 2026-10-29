Ограничения электроснабжения продолжают действовать в Крыму

На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за недостаточного объема мощности, поступающей в регион по магистральным сетям. Мера необходима для снижения нагрузки на электросети и предотвращения аварий в энергосистеме, сообщает «Крымэнерго».