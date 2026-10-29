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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №201«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

Ограничения электроснабжения продолжают действовать в Крыму

На всей территории Крыма продолжают действовать ограничения потребления электроэнергии из-за недостаточного объема мощности, поступающей в регион по магистральным сетям. Мера необходима для снижения нагрузки на электросети и предотвращения аварий в энергосистеме, сообщает «Крымэнерго».
В настоящее время обеспечить соблюдение графиков отключений и равномерное распределение доступной мощности не представляется возможным. Электроснабжение потребителей осуществляется в зависимости от технических возможностей сети. Для подачи электроэнергии используются резервные схемы, приоритет отдается социально значимым объектам.
Вячеслав Рыжков